Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества

"Китай и Азербайджан являются партнерами дружбы и сотрудничества".

"Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами.

Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и их народов", - говорится в письме.