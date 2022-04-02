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Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества

Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества "Китай и Азербайджан являются партнерами дружбы и сотрудничества".
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 11:29
Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества
Си Цзиньпин

"Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами.

Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и их народов", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Xi Jinping: China and Azerbaijan are traditional partners of friendship and cooperation
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: "Çin ilə Azərbaycan dostluğun və əməkdaşlığın ənənəvi tərəfdaşlarıdırlar"

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