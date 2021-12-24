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Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана

Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана Шестидесятилетие Ильхама Алиева отмечено убедительными успехами Азербайджана в политической и социально-экономической сферах, что является главным подарком к юбилейной дате президента Об этом российскому бюро Report заявил спецпредставитель президент
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 10:25
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана

Шестидесятилетие Ильхама Алиева отмечено убедительными успехами Азербайджана в политической и социально-экономической сферах, что является главным подарком к юбилейной дате президента.

Об этом российскому бюро Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что в день рождения президента поздравления в его адрес будут звучать не только в Азербайджане, но и во многих странах мира.

"В России тосты за здравие Ильхама Алиева будут звучать особенно тепло и дружественно, потому что у президента Азербайджана много друзей в России. Они не только среди его соотечественников, но и среди тех, кто сталкивался с его семьей на протяжении многих десятилетий. Ильхам Алиев - достойный сын своего выдающегося отца, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, который приложил немало усилий для того, чтобы страна обрела самостоятельность, независимость и свой уникальный голос на мировой арене", - сказал Швыдкой.

По его словам, гуманитарные контакты занимают особое место в сотрудничестве России с Азербайджаном: "Внимание, оказываемое гуманитарным взаимоотношениям между Россией и Азербайджаном со стороны уважаемого президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, заметно и очень важно".

"Шестьдесят лет – это возраст настоящей мужской зрелости. Во многом это время, когда впереди долгая жизнь, и хватает сил для того, чтобы осуществлять самые сложные, дерзкие планы. Именно этого я желаю господину президенту во благо азербайджанского народа", - заключил Швыдкой.

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