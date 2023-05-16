Швыдкой: Мудрость и проницательность Гейдара Алиева неизменно восхищали

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый господин Президент,

Позвольте от всего сердца поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со столетием дня рождения национального лидера, определившего судьбу современного Азербайджана, Президента республики с 1993 по 2003 годы Гейдара Алиевича Алиева.

Значение его личности и жизненных поступков невозможно переоценить. Гейдар Алиевич сумел сделать Азербайджан процветающим, устремленным в будущее государством, которое уважают во всем мире.

Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Гейдаром Алиевичем. Неизменно восхищали его мудрость, высочайший интеллект и проницательность, делавшие его политиком поистине мирового уровня.

Искренне рад, что Вам удалось приумножить те ценности, которые были унаследованы от Гейдара Алиевича. Он был бы горд Вами.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с праздником столетия Гейдара Алиева, желаю Вам и всему азербайджанскому народу благополучия и процветания".