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Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность

Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность "Мехрибан ханым — звезда не только Азербайджана и постсоветского пространства. Ее деятельность во главе Фонда Гейдара Алиева сделала ее известной во всем мире"
Внешняя политика
26 августа 2021 г. 12:46
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность

"Несколько лет назад, еще до назначения на должность первого вице-президента Азербайджана, Мехрибан Алиева получила высшую награду СНГ- "Звезда Содружества". Действительно, Мехрибан ханым — звезда не только Азербайджана и постсоветского пространства. Ее деятельность во главе Фонда Гейдара Алиева сделала ее известной во всем мире".

Об этом российскому бюро Report заявил советский и российский искусствовед, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой.

По его словам, Мехрибан Алиева неслучайно носит высокое звание посла ЮНЕСКО, которое она получила благодаря огромному количеству культурных инициатив, выдвигаемых Азербайджаном на международных площадках.

"Став первым вице-президентом страны, госпожа Алиева продолжает эту благородную гуманитарную деятельность, которая касается не только культуры, но и социальных проектов, связанных с благотворительностью, наукой и образованием", — подчеркнул Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что благодаря этой деятельности Азербайджан "стал центром международных инициатив – форумов, конференций, связанных с мультикультурным многообразием, а также межконфессиональным и межнациональным сотрудничеством".

"День рождения – счастливый повод высказать то, что лежит на душе. Я хочу пожелать госпоже Алиевой долголетия и энергии для продолжения той выдающейся деятельности, которую она осуществляет во благо своей страны", - заявил М. Швыдкой.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: "Mehriban Əliyeva nəcib humanitar fəaliyyət həyata keçirir"
Версия на английском языке Russian President's Special Representative: Mehriban Aliyeva carries out noble humanitarian activity

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