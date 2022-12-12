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Швыдкой: К памяти Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся во всем мире

Швыдкой: К памяти Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся во всем мире К памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся не только на постсоветском пространстве, но во всем мире.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 10:52
Швыдкой: К памяти Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся во всем мире

К памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся не только на постсоветском пространстве, но во всем мире.

Об этом российскому бюро Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"День памяти Гейдара Алиева - это день, когда вся история современного Азербайджана проходит перед глазами и ты понимаешь насколько трудную ношу он на себя взял, вернувшись из Нахчывана. Перед страной стояла реальная угроза распада, и нужно было обладать, помимо мудрости, помимо прозорливости, помимо опыта, невероятной энергетикой, невероятной мощью внутренней уверенности. Это был риск для собственной жизни. Нужно было обладать огромной энергией, пониманием миссии", - сказал он.

Швыдкой также отметил, что память Гейдара Алиева чтят во всем мире: "Мы высоко чтим его память, потому что мы очень его уважаем. Его уважают не только в России и на всем постсоветском пространстве, но и во всем мире".

Сегодня отмечается День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, со дня кончины которого прошло 19 лет.

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Версия на английском языке Shvydkoy: Memory of Heydar Aliyev deeply respected all over world
Версия на азербайджанском языке Şvıdkoy: “Heydər Əliyevin xatirəsi bütün dünyada dərin ehtiramla anılır”

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