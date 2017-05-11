Швыдкой: Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан стал одним из мощных и процветающих государств не только региона, но и мира

Москва. 11 мая. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в России состоялся торжественный прием в честь 94-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает российское бюро Report.

На мероприятии приняли участие представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, зампредседателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, другие официальные лица, представители культуры и члены азербайджанской диаспоры в России.

"Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана. Он смог сплотить азербайджанский народ в труднейшее для него время. Мы все стали свидетелями этого. Отрадно, что из года в год, несмотря на загруженность и плотный график, люди находят время, чтоб прийти сюда и помянуть Гейдара Алиева", - сказал в приветственной речи посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Выступающие искренне делились теплыми воспоминаниями о выдающемся политике.

"90-е годы было очень тяжелым, напряженным, непонятным временем. Благодаря Гейдару Алиевичу, а затем Ильхаму Гейдаровичу Азербайджан стал одним из мощных и процветающих государств не только региона, но мира. Гейдар Алиев понимал, во имя чего и для чего он это делает. Гейдар Алиев очень внимательно, очень чутко относился к деятелям культуры. Он знал, что такое культура для национальной жизни, прекрасно понимал, что без развития национальной культуры не может быть полноценной нации", - отметил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Бывший глава Северной Осетии Александр Дзасохов пожелал присутствующим, чтобы день 10 мая никогда не забывался и отмечался как праздник.

Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что Гейдар Алиев с трепетом относился к ветеранам ВОВ.

"Гейдар Алиев высоко ценил людей, отдавших свою жизнь и здоровье во имя Победы. Сегодня эта традиция в Азербайджане продолжается в лице нынешнего лидера страны Ильхама Алиева, который вместе с супругой принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы в Баку", - сказал Сергей Лебедев.

Выступавшие, лично знавшие Гейдара Алиева, отмечали, что великий лидер всей душой болел за свой народ и свою страну, был для них политическим учителем, мудрым наставником и замечательным человеком.