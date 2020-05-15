Швыдкой: Сотрудничество Азербайджана и РФ - на беспрецедентно высоком уровне - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью российского бюро Report со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

- Как Вы оцениваете двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией?

- Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Это партнеры, для которых отношения между странами являются очень важной ценностью и то взаимодействие, которое происходит сегодня и на политическом, и на экономическом, и на культурном уровнях, действительно беспрецедентно.

- В начале года в Баку прошла конференция "Баку-Москва: Диалог культур". Как она отразилась на двустороннем сотрудничестве наших стран?

- Отношения в области культуры - это всегда то, что является своего рода визитной карточкой любого экономического и политического сотрудничества. Понятно, что многое всегда зависит от контактов лидеров государств, но культура во всех ее проявлениях, конечно же, наиболее публичная часть любого сотрудничества между странами. Сегодня отношения азербайджанской и российской культур беспрецедентно разнообразны. Я не буду касаться истории, можно вспомнить много выдающихся литераторов, композиторов, кинематографистов и художников, которые объединяют наши страны. Назову всего одно имя. Как вы знаете, по существу, сыном двух народов является Таир Салахов - народный художник Азербайджана и России, человек, который обладает множеством различного рода наград. Но высшая его награда - это то, что его лучшие работы находятся в самых известных музеях России и Азербайджана. Некоторые из них, такие как, "Портрет композитора Кара Караева" или "Портрет Д.Шостаковича" являются классикой советского, азербайджанского и российского искусства.

Безусловно, отношения между двумя государствами - это отношения между столицами. Культурный форум, который проходил в Баку в январе, во многом стал уже традиционным и, конечно же, он отражает ту реальность, которая существует сейчас между нашими государствами. Я бы назвал еще один важный форум, который был учрежден нашими президентами. Международный гуманитарный бакинской форум тоже символизирует глубокие культурные отношения между нашими государствами.

В этом году предполагалось осуществить много мероприятий в сфере нашего культурного сотрудничества. Например, планировалось присутствие Азербайджана на Санкт-Петербургском культурном форуме в качестве специального гостя. Предполагалось, что в Эрмитаже откроется постоянная выставка или даже постоянная комната Азербайджана, будут представлены самые разные аспекты культурной жизни республики. Я очень надеюсь, что какие-то из этих мероприятий мы еще успеем провести.

- Сказалась ли пандемия коронавируса на сотрудничестве между нашими странами?

- Отношения наших государств носят стратегически-дружественный характер: и отношения Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, и отношения наших правительств, и отношения профессиональных сообществ достаточно глубокие и разветвленные. Поэтому, как я уже сказал, сотрудничество между нашими странами находится на беспрецедентно высоком уровне.

Что касается пандемии, естественно, она повлияла на физически реальный характер наших контактов. Конечно, не может не огорчать тот факт, что прекратилось общение граждан, нет туризма, нет возможности свободного перемещения в связи с закрытием границ. Тем не менее, если говорить об экономике, то товарооборот и грузопотоки между странами сохраняются. Что касается политического взаимодействия, оно тоже безусловно продолжается. Наши лидеры регулярно общаются по телефону. Один из недавних контактов был связан с 75-летием Великой Победы, нашего общего праздника. 12 мая прошло онлайн-заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Пандемия не мешает консультациям и координациям нашей деятельности в экономической и политической сферах.

Я думаю, когда мы поймем, какие из нынешних ограничений можно снять, то культурные контакты также возобновятся, но с соблюдением определенных правил, согласно эпидемиологической ситуации на текущий момент. Всему приходит конец, закончится и пандемия. Я думаю, что к концу этого года - началу следующего мы вернемся на тот уровень физических контактов, которые существовали во всех сферах нашей деятельности.

- Россия ранее заявляла о готовности к содействию диалогу гражданского общества и представителей интеллигенции Азербайджана и Армении для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вы принимали участие в нескольких таких встречах. Планирует ли РФ активизировать свое участие в этом вопросе?

- Мы исходим из того, что данный процесс - это, прежде всего, отношения двух народов - народов Азербайджана и Армении. Я думаю, что у России с самого начала была роль какого-то гаранта, посредника между сторонами, но инициатива должна исходить от двух соседних государств.

В этом смысле у Азербайджана всегда была достаточно определенная позиция. Азербайджан всегда занимал позицию готовности к конструктивным контактам. Насколько я понимаю, и нынешнее руководство Армении не возражает против контактов интеллигенции двух стран. Но здесь очень важна воля двух сторон. Россия всегда готова принять участие в любых миротворческих акциях, мы об этом изначально заявляли. Народная дипломатия не является гарантией каких-то политических решений, но она готовит почву для такого рода решений, создает необходимый контекст в отношениях между народами.