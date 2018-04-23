Швейцарский депутат: Сегодня в пределах ПАСЕ наблюдается кризис

Страсбург. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не должны подвергать Азербайджан критике. Напротив, нам следует принимать решения для улучшения ситуации".

Как сообщает западно-европейское бюро Report, об этом выступая на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил швейцарский депутат Альфред Хеер.

По его словам, сегодня в пределах ПАСЕ наблюдается кризис: "С одной стороны мы видим, что выступления в ПАСЕ посвящены национальной политике, а не защите прав европейского народа. С другой стороны, мы видим, что ряд представленных в структуре групп обладают значительными полномочиями и, следовательно, имеют большее влияние на принятие решений. Хотя все права должны распространяться среди членов ПАСЕ по принципу равенства".