О нас

Швейцарская делегация посетила Женский ресурсный центр в Баку

Швейцарская делегация посетила Женский ресурсный центр в Баку Швейцарская делегация во главе с президентом Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликсом Гутцвиллером посетила Женский ресурсный центр, расположенный в Хазарском районе Баку.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 10:30
Швейцарская делегация посетила Женский ресурсный центр в Баку

Швейцарская делегация во главе с президентом Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликсом Гутцвиллером посетила Женский ресурсный центр, расположенный в Хазарском районе Баку.

Как передает Report, целью визита было ознакомление с проектами, поддерживаемые правительством Швейцарии в Азербайджане, а также встреча с бенефициарами.

В ходе визита делегация ознакомилась с работой, проводимой в рамках проекта «Расширение экономических возможностей женщин на Южном Кавказе», осуществляемого Программой развития ООН(ПРООН) при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству с Государственным комитетом Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

До сведения делегации было доведено, что за последний год в этих центрах было зарегистрировано около 2000 женщин, а более 1000 из них прошли различные виды обучения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi