Швейцарская делегация посетила Женский ресурсный центр в Баку

Швейцарская делегация во главе с президентом Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликсом Гутцвиллером посетила Женский ресурсный центр, расположенный в Хазарском районе Баку.

Швейцарская делегация во главе с президентом Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликсом Гутцвиллером посетила Женский ресурсный центр, расположенный в Хазарском районе Баку.

Как передает Report, целью визита было ознакомление с проектами, поддерживаемые правительством Швейцарии в Азербайджане, а также встреча с бенефициарами.

В ходе визита делегация ознакомилась с работой, проводимой в рамках проекта «Расширение экономических возможностей женщин на Южном Кавказе», осуществляемого Программой развития ООН(ПРООН) при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству с Государственным комитетом Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

До сведения делегации было доведено, что за последний год в этих центрах было зарегистрировано около 2000 женщин, а более 1000 из них прошли различные виды обучения.