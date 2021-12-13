Швейцария выделит 10 млн франков на реализацию проектов в Азербайджане

Инклюзивное экономическое развитие, экономическое управление и изменение климата будут основными приоритетами швейцарской программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы.

Инклюзивное экономическое развитие, экономическое управление и изменение климата будут основными приоритетами швейцарской программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Швейцарского бюро по сотрудничеству на Южном Кавказе Альберто Эрнандес на пресс-конференции.

По его словам, бюджет программы составит 80 миллионов швейцарских франков, 50 млн. из них будут направлены на региональные проекты. 10 млн. швейцарских франков будут выделены на реализацию двусторонних проектов в экономическом секторе Азербайджана.

Как заявил комментируя вопрос Report А. Эрнандес, новая программа сотрудничества учитывает нужды Азербайджана в среднесрочной перспективе и направлена на содействие развитию сотрудничества в регионе, укрепление государственных институтов, улучшение экономического развития и создание большего числа рабочих мест, повышение устойчивости к изменению климата и устойчивое управление ресурсами.