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Швейцария выделит 10 млн франков на реализацию проектов в Азербайджане

Швейцария выделит 10 млн франков на реализацию проектов в Азербайджане Инклюзивное экономическое развитие, экономическое управление и изменение климата будут основными приоритетами швейцарской программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы.
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 12:31
Швейцария выделит 10 млн франков на реализацию проектов в Азербайджане

Инклюзивное экономическое развитие, экономическое управление и изменение климата будут основными приоритетами швейцарской программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Швейцарского бюро по сотрудничеству на Южном Кавказе Альберто Эрнандес на пресс-конференции.

По его словам, бюджет программы составит 80 миллионов швейцарских франков, 50 млн. из них будут направлены на региональные проекты. 10 млн. швейцарских франков будут выделены на реализацию двусторонних проектов в экономическом секторе Азербайджана.

Как заявил комментируя вопрос Report А. Эрнандес, новая программа сотрудничества учитывает нужды Азербайджана в среднесрочной перспективе и направлена на содействие развитию сотрудничества в регионе, укрепление государственных институтов, улучшение экономического развития и создание большего числа рабочих мест, повышение устойчивости к изменению климата и устойчивое управление ресурсами.

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Версия на английском языке Switzerland to allocate 10M francs for projects in Azerbaijan

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