О нас
Report Georgia
Аудио новости

Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков на восстановительные проекты в Карабахе

Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков на восстановительные проекты в Карабахе Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков Красному кресту на восстановительные проекты в регионе после Второй Карабахской войны.
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 12:01
Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков на восстановительные проекты в Карабахе

Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков Красному кресту на восстановительные проекты в регионе после Второй Карабахской войны.

Как передает Report, об этом заявила посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейр на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможности участия этой страны в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

По ее словам, реализуемые Швейцарией в Азербайджане проекты выгодны и охватывают всю страну.

Посол отметила, что руководство Швейцарии не может диктовать компаниям, куда направлять свои инвестиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Qarabağın bərpasına vəsait ayırıb
Версия на английском языке Switzerland allocates 1.5M francs on restoration projects in Karabakh

Самое важное

Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
11 декабря 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi