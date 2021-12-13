Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков на восстановительные проекты в Карабахе

Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков Красному кресту на восстановительные проекты в регионе после Второй Карабахской войны.

Швейцария выделила 1,5 млн швейцарских франков Красному кресту на восстановительные проекты в регионе после Второй Карабахской войны.

Как передает Report, об этом заявила посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейр на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможности участия этой страны в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

По ее словам, реализуемые Швейцарией в Азербайджане проекты выгодны и охватывают всю страну.

Посол отметила, что руководство Швейцарии не может диктовать компаниям, куда направлять свои инвестиции.