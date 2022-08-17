Швейцария объявила опрос предложений для проектов в Азербайджане

Швейцарского бюро по сотрудничеству в Баку объявило опрос предложений для проектов по окружающей среде, изменению климата или гендерным вопросам в Азербайджане.

Швейцарское бюро по сотрудничеству в Баку (SCO) принимает заявки от организаций гражданского общества, зарегистрированных в Азербайджане, по проектам в области окружающей среды и изменения климата и по гендерным вопросам.

Как передает Report, об этом посольство Швейцарии в Азербайджане написало в Facebook.

"Швейцарское бюро сотрудничества в Баку объявило опрос предложений для проектов по окружающей среде и изменению климата, а также по гендерным вопросам, которые будут реализованы организациями гражданского общества, зарегистрированными в Азербайджане. Проекты должны способствовать диалогу по этим вопросам с участием многих заинтересованных сторон", — говорится в публикации.

SCO представляет агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) этой страны при Федеральном департаменте иностранных дел (FDFA).