Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии

Двусторонние экономические отношения между Азербайджаном и Швейцарией находятся на хорошем уровне и, безусловно, имеют потенциал для дальнейшего развития

Двусторонние экономические отношения между Азербайджаном и Швейцарией находятся на хорошем уровне и, безусловно, имеют потенциал для дальнейшего развития.

Об этом Report заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

“Совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами является важной платформой для обсуждения путей их развития. Мы надеемся, что комиссия сможет собраться в Баку в 2022 году после своего последнего заседания в Берне (Швейцария) в 2019 году”, - говорится в сообщении.

Так, как и во многих других странах, из-за пандемии COVID-19 общие показатели торговли между Азербайджаном и Швейцарией снизились в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

“С постепенным ослаблением ограничений благодаря прогрессу вакцинации мы уверены, что показатели торговли снова увеличатся”, - отметили в секретариате.

“Что касается международного сотрудничества, то скоро будет опубликована новая региональная программа Швейцарии "Южный Кавказ 2022-2025". В соответствии с текущими обязательствами, макроэкономическая стабильность и поддержка благоприятной деловой среды станут краеугольными камнями сотрудничества. Кроме того, Швейцария планирует продолжать свое участие в других областях, таких как содействие расширению экономических прав и возможностей женщин, изменение климата и культура”.

В секретариате также добавили, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией очень хорошие и охватывают широкий спектр областей. Более того, они не ограничиваются политическими, экономическими, научными и культурными отношениями, но также включают контакты между людьми.

“Например, несколько десятков швейцарских футбольных фанатов отправились в Баку в июне 2021 года на два матча, которые сборная Швейцарии провела на чемпионате Европы, несмотря на ограничения на поездки, связанные с COVID-19. Также, все больше азербайджанцев снова едут в Швейцарию с туристическими или деловыми целями”, - говорится в сообщении.