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Шведский экс-депутат: Европе есть чему поучиться у Азербайджана

Шведский экс-депутат: Европе есть чему поучиться у Азербайджана "Мы заинтересованы в дальнейшем улучшении отношений между Швецией и Азербайджаном".
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 16:12
Шведский экс-депутат: Европе есть чему поучиться у Азербайджана

"Мы заинтересованы в дальнейшем улучшении отношений между Швецией и Азербайджаном".

Об этом европейскому бюро Report заявил бывший депутат Риксдага (парламента) Швеции в 2014-2018 гг., эксперт Павел Гамов.

Он отметил, что Швеции и Европе есть чему поучиться у Азербайджана, других стран Кавказа и Центральной Азии:

"Необходимо стремиться к сотрудничеству для дальнейшего улучшения дипломатических отношений. Швеция и Азербайджан могут стать еще ближе благодаря увеличению объемов торговли, туризма, деловых поездок и сотрудничества между гражданскими организациями. Шведские компании имеют прекрасную возможность заявить о себе в регионе. Более того, между странами существуют исторические связи, в особенности благодаря братьям Нобель", - добавил П.Гамов.

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Версия на английском языке Swedish ex-MP: Europe has a lot to learn from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsveçli eks-deputat: “Avropanın Azərbaycandan öyrənəcəyi çox şey var”

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