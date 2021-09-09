Шведский экс-депутат: Европе есть чему поучиться у Азербайджана

"Мы заинтересованы в дальнейшем улучшении отношений между Швецией и Азербайджаном".

"Мы заинтересованы в дальнейшем улучшении отношений между Швецией и Азербайджаном".

Об этом европейскому бюро Report заявил бывший депутат Риксдага (парламента) Швеции в 2014-2018 гг., эксперт Павел Гамов.

Он отметил, что Швеции и Европе есть чему поучиться у Азербайджана, других стран Кавказа и Центральной Азии:

"Необходимо стремиться к сотрудничеству для дальнейшего улучшения дипломатических отношений. Швеция и Азербайджан могут стать еще ближе благодаря увеличению объемов торговли, туризма, деловых поездок и сотрудничества между гражданскими организациями. Шведские компании имеют прекрасную возможность заявить о себе в регионе. Более того, между странами существуют исторические связи, в особенности благодаря братьям Нобель", - добавил П.Гамов.