 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шведский аналитик: С каждым годом Азербайджан укрепляет свою независимость

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С каждым годом Азербайджан укрепляет свою независимость.

    Как передает Report, об этом на международной конференции, посвященной 100-летию АДР,  заявил шведский ученый по политике и вопросам безопасности Евразии, аналитик Сванте Корнел.

    По его словам, сегодня в мире сложилась очень сложная геополитическая ситуация.

    "Все еще существует угроза утери независимости в результате агрессии, как это было в начале XX века. Но за каждый год своей независимости Азербайджан защищает и укрепляет свою государственность и независимость",- заявил он.

    По словам американского профессора Майкла Рейнолдса, в свое время Азербайджанская Демократическая Республика предопределила приоритеты существования государства: "Уже тогда  основатели АДР  встали на путь демократической республики с многопартийным парламентом и сегодня современный Азербайджан продолжает это дело".

    Он отметил, что уже тогда Азербайджан имел большое политическое и культурное влияние на весь регион.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi