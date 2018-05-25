Шведский аналитик: С каждым годом Азербайджан укрепляет свою независимость

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С каждым годом Азербайджан укрепляет свою независимость.

Как передает Report, об этом на международной конференции, посвященной 100-летию АДР, заявил шведский ученый по политике и вопросам безопасности Евразии, аналитик Сванте Корнел.

По его словам, сегодня в мире сложилась очень сложная геополитическая ситуация.

"Все еще существует угроза утери независимости в результате агрессии, как это было в начале XX века. Но за каждый год своей независимости Азербайджан защищает и укрепляет свою государственность и независимость",- заявил он.

По словам американского профессора Майкла Рейнолдса, в свое время Азербайджанская Демократическая Республика предопределила приоритеты существования государства: "Уже тогда основатели АДР встали на путь демократической республики с многопартийным парламентом и сегодня современный Азербайджан продолжает это дело".

Он отметил, что уже тогда Азербайджан имел большое политическое и культурное влияние на весь регион.