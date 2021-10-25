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Шведские журналисты посетят освобожденные районы Азербайджана

Шведские журналисты посетят освобожденные районы Азербайджана Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с представителями СМИ Королевства Швеции – Марией Бертелл, Агнетой Нордин, Дениз Мердол и Альфом Микаэлем Силкебергом.
Внешняя политика
25 октября 2021 г. 17:20
Шведские журналисты посетят освобожденные районы Азербайджана

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с представителями СМИ Королевства Швеции – Марией Бертелл, Агнетой Нордин, Дениз Мердол и Альфом Микаэлем Силкебергом.

Как сообщает Report, гостей проинформировали о государственной политике, проводимой в Азербайджане в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, и о деятельности комитета.

Было отмечено, что в результате депортации, национальной дискриминации и оккупационной политики Армении более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель, столкнулись с большими трудностями, понесли материальные и моральные потери.

Этот вопрос является одним из важных приоритетов социальной политики президента Ильхама Алиева. Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и забот, является инициатором ряда проектов по улучшению качества жизни вынужденных переселенцев.

Шведские журналисты сообщили, что приехали в Азербайджан для ознакомления с ситуацией в постконфликтный период, в рамках визита они посетят освобожденные от оккупации районы, а также Барду и Гянджу.

На встрече с участием члена азербайджанской диаспоры в Королевстве Швеция, режиссера и сценариста Рагима Садыгбейли иностранные журналисты получили ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на английском языке Swedish journalists in Azerbaijan to find out post-Karabakh war developments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda səfərdə olan isveçli jurnalistlər azad edilmiş rayonlara gedəcəklər

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