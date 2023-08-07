Шуша может присоединиться к международному движению "Мэры за мир"

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов принял участие в мероприятии в Хиросиме, посвященном 78-й годовщине атомной бомбардировки японских городов.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов принял участие в мероприятии в Хиросиме, посвященном 78-й годовщине атомной бомбардировки японских городов.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Мемориальном парке мира с участием премьер-министра страны Фумио Кисиды и других официальных лиц Японии.

В Хиросиме А.Керимов также провел встречу с мэром города Кадзуми Мацуи. Спецпредставитель президента рассказал К.Мацуи об истории азербайджанского города Шуша и обсудил присоединения города к международному движению "Мэры за мир".

По итогам встречи А.Керимов вручил Кадзуми Мацуи памятные сувениры с символикой города Шуша.

Международное движение "Мэры за мир" было создано в 1982 году по инициативе занимавшего в то время пост мэра Хиросимы Такеши Араки.

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки произошли 6 и 9 августа 1945 года. Они считаются двумя исключительными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. По данным Японии, в результате погибли полумиллион человек непосредственно от ударов и впоследствии от лучевой болезни.