Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году

Азербайджанский город Шуша избран туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2026 году.

Азербайджанский город Шуша избран туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, решение было принято по итогам 5-го заседания министров туризма стран ОЭС в городе Ардебиль в Иране.

В ходе заседания были обсуждены перспективы сотрудничества в области туризма и меры, необходимые для дальнейшего укрепления взаимоотношений в этой области.

По итогам голосования город Шуша был избран туристической столицей ОЭС в 2026 году.

Решение также было закреплено в Ардебильской декларации, принятой по итогам встречи.

Отметим, в рамках председательства Азербайджанской Республики в организации в 2023 году 4-5 октября в городе Ардебиль состоялись 7-я встреча экспертов по туризму высокого уровня и 5-е заседание министров туризма ОЭС.

Азербайджан на мероприятиях представила делегация Государственного агентства по туризму.