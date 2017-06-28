Штефан Шеннак: Европа должна предпринимать важные шаги для урегулирования конфликтов

Страсбург. 28 июня. REPORT.AZ/ "Европа должна предпринимать конкретные меры для урегулирования конфликтов".

Как передает французское бюро Report, об этом содокладчик Мониторингового комитета по Азербайджану Парламентской ассамблеи Совета Европы Штефан Шеннак заявил на пленарной сессии структуры.

По его словам, Европа не должна довольствоваться проведением миграционной политики.

Ш. Шеннак отметил, что проблемы беженцев намного глубже, напомнив, что до сих пор в результате конфликтов пропали тысячи детей: "Европа обсуждает вопрос 3 млн принятых беженцев, хотя на земле 27 млн людей живут как беженцы и вынужденные переселенцы. Единственный выход в такой ситуации - предпринимать серьезные шаги для урегулирования конфликтов".

Вусала Исметгызы