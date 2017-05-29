Сенат штата Юта США принял декларацию по случаю Дня Республики в Азербайджане

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ По инициативе сенатора штата Юта США Джина Дэйвиса Сенат штата принял поздравительную декларацию по случаю Дня Республики в Азербайджане.
Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации отмечено, что в 1918 году основана Азербайджанская Республика, предприняты исторические шаги по установлению независимости.
Подчеркнуто, что существующее в Азербайджане национально-культурное и религиозное многообразие является образцом для всех людей, желающих жить в мире. Кроме того, отмечается, что после распада Советского Союза Азербайджан восстановил свою независимость, в этот период было налажено тесное сотрудничество с США.
В конце документа адресовано поздравление азербайджанскому народу по случаю 99-й годовщины основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook