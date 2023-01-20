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Штат Юта принял резолюцию в связи с трагедией 20 Января

Штат Юта принял резолюцию в связи с трагедией 20 Января Конгресс штата Юта помянул жертв 20 января 1990 года в Баку и выступил с заявлением по поводу данной трагедии.
Внешняя политика
20 января 2023 г. 19:37
Штат Юта принял резолюцию в связи с трагедией 20 Января

Конгресс штата Юта почтил память жертв 20 января 1990 года в Баку и выступил с заявлением в связи с этой трагедией.

Как передает американское бюро Report, в резолюции подчеркивается, что Азербайджан является первой светской демократической республикой в ​​тюркско-мусульманском мире, одной из первых стран, предоставивших женщинам избирательное право, в стране на самом высоком уровне обеспечивается межконфессиональная гармония, отмечается, что между штатом Юта и Азербайджаном существуют тесные связи, в стране продвигаются демократия и экономическое разнообразие.

Документ был представлен на рассмотрение послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом.

Посол Хазар Ибрагим принял участие в сессиях Сената и Палаты представителей. В ходе заседания была отмечена роль январских событий в истории современного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Yuta ştatının Konqresi Azərbaycanla bağlı bəyanat qəbul edib

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