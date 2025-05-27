Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана по установлению мира в регионе

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по установлению мира в регионе.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по установлению мира в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме Штайнмайера в адрес президента Азербайджана по случаю Дня независимости.

"Я очень заинтересован в расширении наших двусторонних отношений. Ваша страна, расположенная на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, занимает важное геостратегическое положение. Перед лицом многочисленных вооруженных конфликтов и новой напряженности мы вместе сталкиваемся с серьезными вызовами. Поэтому я особенно высоко ценю Ваши усилия по установлению мира в регионе и желаю Вам скорейшего достижения лучшего и прочного успеха", - говорится в поздравлении.