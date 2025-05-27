О нас

Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана по установлению мира в регионе

Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана по установлению мира в регионе Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по установлению мира в регионе.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 12:29
Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана по установлению мира в регионе

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по установлению мира в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме Штайнмайера в адрес президента Азербайджана по случаю Дня независимости.

"Я очень заинтересован в расширении наших двусторонних отношений. Ваша страна, расположенная на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, занимает важное геостратегическое положение. Перед лицом многочисленных вооруженных конфликтов и новой напряженности мы вместе сталкиваемся с серьезными вызовами. Поэтому я особенно высоко ценю Ваши усилия по установлению мира в регионе и желаю Вам скорейшего достижения лучшего и прочного успеха", - говорится в поздравлении. 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ştaynmayer: İlham Əliyevin regionda sülhün bərqərar olunması üçün göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndiririk

Другие новости из категории

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 13:41
Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией
Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией
27 мая 2025 г. 13:39
Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны
Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны
27 мая 2025 г. 13:14
Президент Болгарии поздравил Ильхама Алиева
Президент Болгарии поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 13:11
Президент Италии поздравил Ильхама Алиева
Президент Италии поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 12:52
Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога
Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога
27 мая 2025 г. 12:52
Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
27 мая 2025 г. 12:23
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
27 мая 2025 г. 12:21
Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах
Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах
27 мая 2025 г. 12:14
Генеральный секретарь СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi