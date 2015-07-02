Штайнмайер представил программу председательства Германии в ОБСЕ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер представил сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене программу германского председательства в ОБСЕ в 2016 году. Как сообщает Report, по словам главы МИД, главными принципами предстоящего председательства станут - диалог, доверие и безопасность.

В ходе выступления министр также обратил внимание на важность поддержки свободы СМИ, прав меньшинств, оценил деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по мониторингу выборов.

Штайнмайер отметил, что за последние полтора года в европейской безопасности было потеряно много доверия. Он подчеркнул, что разрешение кризиса в Украине возможно лишь политическим путем, а военного пути разрешения данной проблемы не существует.

"Попытка изменить европейские границы в одностороннем порядке недопустима и не может произойти между странами-членами организации сообщества безопасности", - подчеркнул глава МИД Германии.

Он заявил, что все страны-члены ОБСЕ должны продемонстрировать четкую политическую волю к сотрудничеству в рамках организации и в духе доверия. "Необходимо решать кризисы используя существующие форматы ОБСЕ", - добавил Штайнмайер.

В настоящее время председателем ОБСЕ является Сербия, в 2016 году им становится Германия, а в 2017 году председательство перейдет к Австрии.