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ШОС: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и демократично

ШОС: ​Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и демократично

Выборы в Азербайджане прошли успешно, были легитимными, прозрачными, демократическими. 

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон, возглавивший делегацию ШОС -за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане. 

"Не было зафиксировано особых проблем на выборах, были мелкие нарушения, которые никак не повлияли на избирательный процесс. ШОС считает, что выборы прошли в соответствии с законодательством Азербайджана и с выполнением всех международных обязательств", - заявил глава наблюдательной миссии ШОС.

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