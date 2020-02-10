ШОС: ​Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и демократично

Выборы в Азербайджане прошли успешно, были легитимными, прозрачными, демократическими.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон, возглавивший делегацию ШОС -за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

"Не было зафиксировано особых проблем на выборах, были мелкие нарушения, которые никак не повлияли на избирательный процесс. ШОС считает, что выборы прошли в соответствии с законодательством Азербайджана и с выполнением всех международных обязательств", - заявил глава наблюдательной миссии ШОС.