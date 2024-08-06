Шойгу: Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 августа в Баку.

Сергей Шойгу подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и РФ в вопросах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической сферах. Он сообщил, что на повестке дня двустороннего сотрудничества стоят очень важные вопросы и они успешно решаются.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в формате "3+3".