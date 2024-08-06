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Шойгу: Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Шойгу: Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
6 августа 2024 г. 13:19
Шойгу: Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 августа в Баку.

Сергей Шойгу подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и РФ в вопросах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической сферах. Он сообщил, что на повестке дня двустороннего сотрудничества стоят очень важные вопросы и они успешно решаются.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в формате "3+3".

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Версия на английском языке Sergey Shoygu: Russia supports Azerbaijan-Armenia normalization process
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini dəstəkləyir

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