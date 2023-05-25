Шойгу: Обстановка на Южном Кавказе определяется степенью армяно-азербайджанского урегулирования

Обстановка на Южном Кавказе во многом определяется степенью армяно-азербайджанского урегулирования.

Обстановка на Южном Кавказе во многом определяется степенью армяно-азербайджанского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

По его словам, Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику.

"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - отметил Шойгу.