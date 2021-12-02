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Шнайер: Благодаря президенту Азербайджан является центром межкультурного сотрудничества

Шнайер: Благодаря президенту Азербайджан является центром межкультурного сотрудничества Хочу поблагодарить министра культуры, но, прежде всего, хочу сказать спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 12:16
Шнайер: Благодаря президенту Азербайджан является центром межкультурного сотрудничества

Азербайджан является центром межрелигиозного и межкультурного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил президент и основатель Фонда межэтнического взаимопонимания (США) раввин Марк Шнайер на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

Он поблагодарил министерство культуры Азербайджана за организацию подобного мероприятия, а также выразил особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву:

"Именно благодаря президенту Алиеву Азербайджанская Республика является центром межрелигиозного и межкультурного сотрудничества и сосуществования", - заявил М. Шнайер.

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Версия на английском языке Schneier: Thanks to president, Azerbaijan is great beacon of intercultural cooperation
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti: "Azərbaycan mədəniyyətlərarası əməkdaşlıqda mayak rolunu oynayıb"

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