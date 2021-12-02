Шнайер: Благодаря президенту Азербайджан является центром межкультурного сотрудничества

Азербайджан является центром межрелигиозного и межкультурного сотрудничества.
Как передает Report, об этом заявил президент и основатель Фонда межэтнического взаимопонимания (США) раввин Марк Шнайер на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".
Он поблагодарил министерство культуры Азербайджана за организацию подобного мероприятия, а также выразил особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву:
"Именно благодаря президенту Алиеву Азербайджанская Республика является центром межрелигиозного и межкультурного сотрудничества и сосуществования", - заявил М. Шнайер.