Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления гражданской инфраструктуры Украины

13:02

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической.

Как передает Report, Шмыгаль направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову ответное письмо, в котором выразил благодарность за поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Шмыгаль отметил, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Он также выразил надежду на расширение участия Азербайджана в проектах по восстановлению ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно, в сфере энергетики.

Премьер-министр Украины в своем письме также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.