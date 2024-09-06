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Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления гражданской инфраструктуры Украины

Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления гражданской инфраструктуры Украины 13:02
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 13:36
Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления гражданской инфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической.

Как передает Report, Шмыгаль направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову ответное письмо, в котором выразил благодарность за поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Шмыгаль отметил, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Он также выразил надежду на расширение участия Азербайджана в проектах по восстановлению ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно, в сфере энергетики.

Премьер-министр Украины в своем письме также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.

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Версия на английском языке Prime Minister of Ukraine praises Azerbaijan’s humanitarian aid
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş naziri Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanitar yardımı yüksək qiymətləndirib

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