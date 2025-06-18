Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов

Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов

Туркменистан, как и братский Азербайджан, активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов в регионе.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований при МИД Туркменистана Шири Шириев на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

По его словам, Азербайджан вносит весомый вклад в развитие Транскаспийского транспортного маршрута, а также коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

"Туркменистан стремится стать логистическим центром, соединяющим Европу и Азию, тем самым расширяя экономические и политические связи", - сказал он.

Шириев подчеркнул, что Туркменистан придерживается стратегического подхода, при котором нейтралитет становится основой для развития региональных проектов.

"Ашхабад остается приверженным политическому нейтралитету в условиях глобальных изменений. Нейтральные государства могут играть важную роль в преодолении последствий глобального разделения. Они способны налаживать диалог там, где прямое сотрудничество затруднено. В этом смысле нейтралитет становится не только политическим понятием, но и фактором экономической стабильности", - подытожил он.