О нас

Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов

Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 10:55
Шири Шириев: Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов

Туркменистан, как и братский Азербайджан, активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов в регионе.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований при МИД Туркменистана Шири Шириев на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

По его словам, Азербайджан вносит весомый вклад в развитие Транскаспийского транспортного маршрута, а также коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

"Туркменистан стремится стать логистическим центром, соединяющим Европу и Азию, тем самым расширяя экономические и политические связи", - сказал он.

Шириев подчеркнул, что Туркменистан придерживается стратегического подхода, при котором нейтралитет становится основой для развития региональных проектов.

"Ашхабад остается приверженным политическому нейтралитету в условиях глобальных изменений. Нейтральные государства могут играть важную роль в преодолении последствий глобального разделения. Они способны налаживать диалог там, где прямое сотрудничество затруднено. В этом смысле нейтралитет становится не только политическим понятием, но и фактором экономической стабильности", - подытожил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shiri Shiriyev: Azerbaijan actively involved in development of international transport routes
Версия на азербайджанском языке Şiri Şiriyev: Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının inkişafında fəal iştirak edir

Самое читаемое

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi