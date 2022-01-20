Шевченко: Кровавые события 20 Января были трагическими и страшными

Введение советских ВС в Баку Горбачевым было сделано сознательно

Трагические события в Баку 20 января1990 года поставили крест на будущем Cоветского союза.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Кровавые бакинские события были трагическими и страшными. Они фундаментально поставили крест на будущем СССР. Жертвами Январских событий стали очень много невинных и гражданских людей", - заявил политолог.

По его мнению, все это было сделано сознательно Горбачевым, чтобы скомпрометировать Азербайджан и разрушить Советский Союз.

Он отметил, что бакинские события 1990 года были одним из шагов по разрушению Советского Союза, как единого государства союза республик с единой экономикой и единой системой защитой безопасности: "Во время январских событий Гейдар Алиев занял принципиальную позицию, он вышел из партии, сказав, что не может состоять в партии, которая санкционирует такие акты по отношению к своему народу".

По мнению Шевченко, события 20 января 1990 года показали, что верхушка КПСС полностью переродилась, утратив какое-либо понимание происходящего и просто используют армию для решения своих задач по захвату власти в СССР и обеспечению жизни собственного бытия за счет народа.