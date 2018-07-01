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    Шевченко: "События в Армении повлияли на мирный процесс урегулирования карабахского конфликта"

    Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин недоволен срывом мирного процесса вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования в связи с событиями в Армении и приходом к власти Никола Пашиняна.

    Как сообщает Report, об этом заявил российский общественный деятель, эксперт Максим Шевченко, прибывший в Джоджуг Марджанлы для участия на конференции "Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе".

    По мнению российского эксперта, «бархатную революцию» в Армении подготовила Американо-армянская ассоциация, которая и привела Никола Пашиняна к власти.

    "В Армении полностью поменяли окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, что, естественно, повлияло на мирный процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта», - отметил Шевченко.

    По его мнению, всю ситуацию на Кавказе надо рассматривать в контексте надвигающейся войны с Ираном, к которой готовится США и все, что происходит на Кавказе, является предвестьем этой войны. 

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