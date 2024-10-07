Шевченко: Азербайджан стремится к равноправному диалогу со всеми странами СНГ

Азербайджан выстраивает свою самостоятельную линию взаимоотношений с каждым государством СНГ.

Азербайджан выстраивает свою самостоятельную линию взаимоотношений с каждым государством СНГ.

Как передает Report, об сказал российский политолог, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

"Политика Азербайджана направлена на достижение справедливого и равноценного взаимодействия со всеми - с государствами Центральной Азии, с Российской Федерацией, с соседями по Южному Кавказу и так далее", - сказал он.

По словам политолога, российско-азербайджанские отношения строятся на основе очень конструктивного и существенного диалога между главами государств.

"Я также вижу постоянный диалог между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Я был в Карабахе, в Шуше летом на медиафоруме, видел построенные при содействии Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона различные объекты. Это очень серьезная человеческая составляющая партнерства и солидарности. Поэтому я с большим уважением отношусь к той конструктивной роли, которую Азербайджан играет в выстраивании диалога и стратегии развития между государствами постсоветского пространства", - сказал он.

Шевченко считает, что СНГ могло бы стать хорошей площадкой для трехстороннего диалога лидеров Азербайджана, России и Армении.

"Структура СНГ не обладает никакими полномочиями, которые были бы над государством. Но как площадка, в частности для трехсторонней встречи [лидеров трех стран] Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина, это отличное место", - сказал он.