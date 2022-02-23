Шевченко: Подписание декларации - беспрецедентное сближение Азербайджана и России

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией - это беспрецедентное сближение двух стран на постсоветском пространстве

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией - это беспрецедентное сближение двух стран на постсоветском пространстве.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Шевченко назвал подписанную президентами Азербайджана и России декларацию историческим документом, который свидетельствует о том, что страны готовы продолжать и наращивать сотрудничество в будущем.

По его словам, подписание декларации является логическим продолжением взаимоотношений между Азербайджаном и Россией: "Данный документ стал логическим результатом огромной дружбы между нашими народами. Президент России ясно высказал свою позицию несмотря на серьезное лобби в России, сказав, что Карабах - это Азербайджан".

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.