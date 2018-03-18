Шестой Глобальный Бакинский форум завершил работу

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 17 марта завершил работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Как передает Report, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, выступая на церемонии закрытия Форума, высоко оценила значение этого мероприятия.

Она сказала, что на VI Глобальном Бакинском форуме миру были направлены важные месседжи. Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула, что, как всегда, стала свидетельницей высоко гостеприимства в Азербайджане.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил признательность Правительству Азербайджана и Международному центру Низами Гянджеви за проведение мероприятия на высоком уровне. Он констатировал, что в настоящее время мир переживает много проблем. Нынешний Форум сыграет важную роль в решении этих проблем. Здесь обсуждались актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, поощрением диалога между народами и религиями.

Вице-президент Сената Италии госпожа Линда Ланцилотта также отметила успешную работу Форума. Она подчеркнула, что Форум внесет достойный вклад в развитие отношений между странами, утверждение мира. «На нынешнем мероприятии мы поделились своим опытом и идеями. Такие мероприятия должны продолжаться в будущем. Здесь также необходимо обеспечить участие бизнесменов», - добавила она.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимовсказал, что VI Глобальный бакинский форум с большим успехом завершил свою работу. Он добавил, что Международный центр Низами Гянджеви за короткое время со дня создания добился больших успехов.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдинподчеркнул, что нынешнее мероприятие имеет особое значение в формировании инклюзивных обществ. Прозвучавшие на Форуме ценные мысли, предложения должны пропагандироваться, лидерам необходимо донести до своих стран месседжи, прозвучавшие на Форуме.

На этом VI Глобальный Бакинский форум завершил работу.