Шести муниципалитетам Азербайджана вручены гранты в рамках программы ПРООН и ЕС

Шести органам местного самоуправления Азербайджана вручены гранты в рамках программы "Председатели муниципалитетов в поддержку экономического развития", реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС в странах Восточного партнерст

Шести органам местного самоуправления Азербайджана вручены гранты в рамках программы "Председатели муниципалитетов в поддержку экономического развития", реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС в странах Восточного партнерства.



Как передает Report, выступивший на мероприятии глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко напомнил, что данная программа стартовала в марте при сотрудничестве с ПРООН и правительством Азербайджана.

"Хочу пожелать удачи победителям, они будут в дальнейшем действовать для улучшения социальной жизни страны, ведь роль муниципалитетов очень важна с точки зрения обеспечения устойчивого развития", отметил П. Михалко.

Сбор заявок на гранты проходил с 20 мая по 30 июня 2022 года. Органы местного самоуправления могли подать заявку в рамках двух разделов "Портфолио-путешествие" и "Преобразование города".



В целях обеспечения более активного участия органов местного самоуправления в программе с 31 мая по 3 июня в городах Лянкяран, Гянджа, Шеки и Баку для участников программы были организованы информационные сессии.



18 июля были отобраны 2 проекта по разделу "Портфолио-путешествие" и 4 проекта по разделу "Преобразование города".



Выбранным органам местного самоуправления Азербайджана будет оказана техническая и финансовая поддержка для реализации их проектов. Ими стали муниципалитеты Хырдалана, Сабаила, Мингячевира, Нафталана, села Урва в Гусарском районе и Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".