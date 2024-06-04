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Шесть азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину

Шесть азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину Осуществлена ​​репатриация в нашу страну шести граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 22:17
Шесть азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых Правительством Азербайджанской Республики, была осуществлена репатриация в нашу страну 6 граждан Азербайджанской Республики, 5 из которых дети и 1 женщина, содержащиеся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

"В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем была осуществлена перевозка на территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов. Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены билетами на самолет и свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику.

4 июня 2024 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в нашу страну.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран", - отметили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Suriyadan 5-i uşaq, 1-i qadın olmaqla 6 azərbaycanlı ölkəmizə gətirilib

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