Шерзод Файзиев: Азербайджан обеспечивает развитие транспортных и энергопроектов в регионе

Азербайджан обеспечивает развитие транспортных, энергетических и многих других проектов в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан обеспечивает развитие транспортных, энергетических и многих других проектов в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"Азербайджан - ключевое государство на Южном Кавказе. Нет сомнений в том, что тесное сближение двух стран [Азербайджана и Узбекистана] благоприятно скажется как на регионе Центральной Азии, так и Южного Кавказа",- сказал он.

Файзиев с удовлетворением подчеркнул, что Азербайджан в последние годы развивает отношения со всеми государствами Центральной Азии, а также с Афганистаном и другими соседними для этого региона странами.

"За все 30 лет сотрудничества у нас заметно вырос уровень торговли, объем инвестиций и многое другое", - добавил он.

Отметим, мероприятие "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.