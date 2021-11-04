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Шентоп: Турция ожидает открытия коридора в Западном Зангезуре

Шентоп: Турция ожидает открытия коридора в Западном Зангезуре "Турция выступает за превращение Кавказа в зону сотрудничества, солидарности и развития".
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 20:15
Шентоп: Турция ожидает открытия коридора в Западном Зангезуре

"Турция выступает за превращение Кавказа в зону сотрудничества, солидарности и развития".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на открытии фотовыставки, посвященной Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Шентоп отметил, что победа Азербайджана в Отечественной войне устранила главное препятствие на пути к устойчивому миру и сотрудничеству на Кавказе.

"На Кавказе сформировалась почва для диалога. У Еревана есть возможность продемонстрировать конструктивный подход. Армении необходимо уважать пункты договоренности о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Должно быть подписано мирное соглашение", - подчеркнул Шентоп.

Спикер парламента Турции также выступил за открытие 46-километрового коридора в Западном Зангезуре, что внесет вклад в мировую торговлю.

"Мы ожидаем от Еревана смелых и конструктивных шагов с учетом приоритетов будущего самой Армении", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Şentop: "Türkiyə Qərbi Zəngəzurda dəhlizin açılmasını gözləyir"

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