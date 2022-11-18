Шентоп: Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию

Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию.

Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил находящийся с визитом в Туркменистане председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, акторы международной системы и структуры не могут адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня: "То, что произошло в Грузии и Украине, тому пример. Все эти процессы говорят о необходимости новой международной системы и новой структуры в ООН".

По мнению Шентопа, в этих условиях все большее значение приобретают региональное сотрудничество и международная солидарность.