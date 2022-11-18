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Шентоп: Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию

Шентоп: Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 13:39
Шентоп: Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию

Произошедшее в Азербайджане показало, что ООН не может выполнять свою миссию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил находящийся с визитом в Туркменистане председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, акторы международной системы и структуры не могут адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня: "То, что произошло в Грузии и Украине, тому пример. Все эти процессы говорят о необходимости новой международной системы и новой структуры в ООН".

По мнению Шентопа, в этих условиях все большее значение приобретают региональное сотрудничество и международная солидарность.

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Версия на английском языке Mustafa Sentop: ‘What happened in Azerbaijan showed that the UN was unable to fulfill its mission’
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop: “Azərbaycanda baş verənlər BMT-nin öz missiyasını icra edə bilmədiyini göstərdi"

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