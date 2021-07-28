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Шентоп: Предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией - важный шаг

Шентоп: Предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией - важный шаг "Предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией – очень важный шаг".
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 14:40
Шентоп: Предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией - важный шаг
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"Предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией – очень важный шаг".

Как передает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп сказал на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном послужат благосостоянию наших стран и народов, а также обеспечению мира и безопасности в регионе.

М.Шентоп с удовлетворением отметил встречу представителей трех стран в рамках парламентской дипломатии.

Председатель ВНСТ коснулся текущей обстановки в регионе в связи с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации, оценив предложение Азербайджана о заключении мирного договора с Арменией как очень значимый шаг.

Председатель парламента Турции отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги в гуманитарной сфере и подчеркнул важность передачи армянской стороной всех минных карт Азербайджану.

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Версия на английском языке Turkish Parliament Speaker: Azerbaijan's proposal to sign peace treaty with Armenia - important step
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "Azərbaycanın Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalanmaq təklifi çox mühüm addımdır"

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