Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан всегда рядом с Францией в борьбе с терроризмом - ФОТО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в книге соболезнований в посольстве Франции в Баку.

Как сообщает Report, книга памяти жертв терактов в Париже 13 ноября была открыта сегодня в посольстве.

Послы ряда зарубежных стран, религиозные и общественные деятели посетили посольство, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с Францией.

Говоря по поводу теракта в Париже, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, что Азербайджан всегда рядом с Францией в борьбе с терроризмом. "То, что некоторые силы взяли в качестве цели Францию, не случайно. Я верю, что Франция не свернет со своего пути и продолжит борьбу с терроризмом".

В свою очередь посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше поблагодарила А.Пашазаде за поддержку.