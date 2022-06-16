Шефик Джаферович: Желаем успехов Азербайджану в созидательной работе в Карабахе

"Мы сделаем все для предотвращения несправедливости в отношении Украины".

После победы во Второй Карабахской войне, Азербайджан занимается восстановлением своих территорий, что можно только приветствовать.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович на открытии IX Глобального Бакинского форума "Угрозы глобальному порядку".

"Я хочу пожелать успехов Азербайджану в этой созидательной работе", - отметил Джаферович.

По его словам, Босния и Герцеговина небольшая страна: "В нашей стране есть мусульманская, христианская и еврейская общины. Это пример гордости для нашей страны. Босния и Герцеговина стала развивающейся страной на Балканах".

В своем выступлении он также коснулся ситуации в Украине. "Мы все являемся свидетелями несправедливости в отношении Украины. Мы сделаем все для разрешения этого вопроса", - сказал председатель Президиума Боснии и Герцеговины.

По его словам, Босния и Герцеговина небольшая страна: "У нас есть мусульманская, христианская и еврейская общины. Это пример гордости для нашей страны".