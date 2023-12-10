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Шебнем Акчапар: Азербайджан - один из самых активных участников благотворительного мероприятия в Анкаре

Шебнем Акчапар: Азербайджан - один из самых активных участников благотворительного мероприятия в Анкаре Азербайджан является одним из самых активных участников благотворительного мероприятия в Анкаре.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 18:21
Шебнем Акчапар: Азербайджан - один из самых активных участников благотворительного мероприятия в Анкаре

Азербайджан является одним из самых активных участников благотворительного мероприятия в Анкаре.

Об этом анкаринскому бюро Report сказала председатель Ассоциации солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) Шебнем Акчапар.

Она отметила, что традиционную ярмарку, организованную впервые после 4-летнего перерыва в связи с пандемией коронавируса в Sheraton Otel в Анкаре, посетило больше участников, чем в предыдущие годы: “На ярмарке представлена разнообразная продукция со всех уголков мира. В этом году впервые принял участие Африканский дом культуры. В то же время Турция, Азербайджан, Таиланд, Китай, Филиппины, Бангладеш, Турецкая Республика Северного Кипра представили презентации о своих национальных культурах”.

Отметим, что профессор Шебнем Акчапар является женой заместителя министра иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

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Версия на азербайджанском языке Şebnem Akçapar: “Ankarada təşkil etdiyimiz xeyriyyə tədbirində Azərbaycan ən fəal iştirakçılardandır”

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