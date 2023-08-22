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Шавкат Мирзиёев: В Узбекистане к памяти Гейдара Алиевича относятся совершенно по-другому

Шавкат Мирзиёев: В Узбекистане к памяти Гейдара Алиевича относятся совершенно по-другому Этот год знаменательный, потому что в Узбекистане на очень высоком уровне отметили столетие выдающегося лидера, руководителя Азербайджана, сына азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 21:08
Шавкат Мирзиёев: В Узбекистане к памяти Гейдара Алиевича относятся совершенно по-другому

Этот год знаменательный, потому что в Узбекистане на очень высоком уровне отметили столетие выдающегося лидера, руководителя Азербайджана, сына азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом 22 августа сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Отметив, что в Узбекистане к памяти Гейдара Алиевича относятся совершенно по-другому, президент Мирзиёев сказал: "Я считаю, что все, что было сделано, народ Узбекистана воспринимает совершенно по-другому. И старшее поколение, которое видело, встречалось, работало, преподнесло нашей молодежи Узбекистана, что Гейдар Алиевич на самом деле долгие годы многое делал для того, чтобы Узбекистан и Азербайджан достигли тех целей, которые были поставлены в те сложные моменты жизни, чтобы руководство Азербайджана и Узбекистана друг друга понимали, и многого достигли".

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistanda Heydər Əlirza oğlunun xatirəsinə tamamilə fərqli yanaşılır"

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