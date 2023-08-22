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Шавкат Мирзиёев: Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – показатель высокого уровня доверия

Шавкат Мирзиёев: Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – показатель высокого уровня доверия Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 22:08
Шавкат Мирзиёев: Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – показатель высокого уровня доверия

Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Высший межгосударственный совет, который мы создали, - это самый высокий уровень доверия и самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых мы договорились. Так что я думаю, что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания Президентом страны", - отметил президент Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti: "Ali Dövlətlərarası Şuranın yaradılması yüksək etimadın göstəricisidir"

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