Шавкат Мирзиёев: Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – показатель высокого уровня доверия

Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Высший межгосударственный совет, который мы создали, - это самый высокий уровень доверия и самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых мы договорились. Так что я думаю, что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания Президентом страны", - отметил президент Узбекистана.