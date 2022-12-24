Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления по случаю дня его рождения, пожелал ему успехов в деятельности на благо нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Узбекистана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие наших двусторонних дружественных и братских отношений и в нынешнем году, особо отмечена роль в укреплении наших связей взаимных визитов высокого уровня, в том числе трех визитов Президента Азербайджанской Республики в Узбекистан в течение этого года, выражено удовлетворение реализацией достигнутых во время встреч договоренностей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.