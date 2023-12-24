Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех сферах, отметили, что регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за поздравительное послание, направленное президентом Узбекистана по случаю принятого решения о проведении COP29 в Азербайджане в следующем году.

В свою очередь президент Узбекистана еще раз поздравил главу нашего государства по этому случаю, расценил это как свидетельство укрепления авторитета Азербайджана на международной арене и проявление уважения к нашей стране.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, была выражена уверенность, что сотрудничество будет еще больше укрепляться, условлено о новых контактах в следующем году.