О нас

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2023 г. 11:04
Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

24 декабря президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех сферах, отметили, что регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за поздравительное послание, направленное президентом Узбекистана по случаю принятого решения о проведении COP29 в Азербайджане в следующем году.

В свою очередь президент Узбекистана еще раз поздравил главу нашего государства по этому случаю, расценил это как свидетельство укрепления авторитета Азербайджана на международной арене и проявление уважения к нашей стране.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, была выражена уверенность, что сотрудничество будет еще больше укрепляться, условлено о новых контактах в следующем году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi