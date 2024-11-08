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Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 15:51
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой брат.

Очень рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице братский народ Азербайджана с Вашим славным праздником - Днем Победы.

Четыре года назад под руководством такого преданного сына своего народа, как Вы, гениального, патриотичного, умелого политического деятеля и выдающейся личности были полностью восстановлены территориальная целостность Вашей страны и историческая справедливость.

Сегодня в освобожденных городах и селах Азербайджана проводятся широкомасштабные восстановительные работы, заново отстраиваются современные инфраструктурные объекты и памятники культурного наследия, тысячи бывших вынужденных переселенцев возвращаются в родные края, успешно реализуются новые программы и социально-экономические проекты, направленные на повышение уровня жизни населения.

Я горд тем, что несколько раз был свидетелем этих великих преобразований и в ходе официальных визитов разделил с Вами эти достижения. Безусловно, мы работаем вместе, храня верность общности языка, истории, традиций и обычаев и нашим общим целям, и как стратегический партнер безгранично рады этим большим успехам братского Азербайджанского государства.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, Ваша решительная политическая воля и систематические усилия, направленные на повышение авторитета и усиления позиции Вашей страны на международной арене, заслуживают особой похвалы.

Не будет преувеличением если скажу, что предстоящая на следующей неделе в прекрасном городе Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (СОР29), которая соберет все государства мира, а также самые влиятельные международные организации, является Вашей большой исторической победой во внешнеполитической сфере.

Уверен, что на этом престижном мероприятии будут достигнуты большие успехи в борьбе с изменениями климата и уменьшении их последствий, утверждении отвечающих глобальным вызовам путей решения и усиливающих стратегий, дальнейшей активизации инициатив народов мира по переходу к зеленой экономике.

С нетерпением жду наших продуктивных переговоров и новых договоренностей о многостороннем сотрудничестве на встречах высокого уровня, которые пройдут в ходе мероприятия.

Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю Вас с Днем Победы, желаю Вам и всем Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в делах на благо Вашей Родины, а братскому народу Азербайджана - мира, спокойствия, процветания и постоянного развития".

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Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevi təbrik edib

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