Шавкат Мирзиёев: Поездка в Карабах с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым была одним из самых заветных желаний в моем сердце

Поездка в Карабах, Физули с моим дорогим другом и братом Ильхамом Алиевым была одним из самых заветных желаний в моем сердце.

Поездка в Карабах, Физули с моим дорогим другом и братом Ильхамом Алиевым была одним из самых заветных желаний в моем сердце.

Как передает Report, об этом сказал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.

"На плечи моего брата легли трудные задачи во имя этой Победы. Но результатом всех его усилий по восстановлению справедливости и правды стала Победа моего брата в Карабахе. Эту Победу может одержать только великий сын своей Родины, такой любящий свой народ мудрый Президент. Мы гордимся тем, что у нас такой брат-Президент.

У нас есть продолжающееся на протяжении веков единство в великом Карабахе. Наши отношения, которые берут начало со времен нашего предка Амира Теймура, находятся на высоком уровне и сегодня. После Победы моего брата я мечтал построить школу как знак величия двух народов, для того, чтобы их дружба продолжалась и в будущем. Сегодня моя мечта сбылась. Поздравляю вас с возвращением и Победой. Для вашей дальнейшей благополучной жизни мой брат Ильхам Гейдар оглу с каждым годом повышает авторитет Азербайджана в мире. Проделанная работа является прекрасным примером, и мы только счастливы слышать эти добрые вести, видеть эту замечательную работу", - отметил президент Республики Узбекистан.

Отметим, что 23 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.