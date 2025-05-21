Шавкат Мирзиёев: Планируется создание совместного университета тюркских государств

Планируется создание совместного университета тюркских государств.
Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в венгерской столице.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что это еще больше сблизит тюркские государства в области науки.
Он также обратил внимание на то, что Узбекистан в прошлом году присоединился к Фонду тюркской культуры и наследия. По словам Мирзиёева, это значимое событие для страны, способствующее развитию культурных связей.